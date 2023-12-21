Mart 2024’de yapılacak yerel seçimler öncesinde aday belirleme çalışmalarını sürdüren AK Parti, önceliği Büyükşehir Belediyelerine verdi.

Parti içi yapılan temayül yoklamalarının ardından anket çalışmalarını hızlandıran parti, bir hafta içinde adaylarını yavaş yavaş açıklamaya başlayacak.

Edindiğimiz bilgilere yapılan anketlerde mevcut Belediye Başkanı Alinur Aktaş ezici bir üstünlük sağlamış gibi görünüyor. En son Temas Strateji tarafından yapılan bağımsız bir ankette de benzer sonuçlar gördüm. Her ne kadar listede adı geçen Artvin Milletvekili Faruk Çelik isminin de ciddi bir oy oranını yakalamış gibi görsem de, hali hazırda vekil olan Çelik’in Bursa’da aday gösterileceği ihtimalini hiç görmediğimi de belirtmek isterim.

Peki sayın Aktaş’ın anketlerde 1. çıkmasının, hatta yeniden aday gösterilmek istenmesinin ardında ne var?

Başkan Aktaş’ın eski siyasi kariyerini de incelediğimiz de, müthiş bir başarı hikayesi var. Hiç ayağı takılmamış mesela…

Önüne o kadar çok kuyu kazılmış ki! Duyduklarıma inanamadım.

Ama o’na rağmen tüm kuyuları fark etmiş, hamlelerini buna göre yaparak, sadece işine odaklanmış.

Aktaş’ı benzersiz yapan en büyük özelliği ise, ulaşılabilir olması. Günümüzde ender bir durumdur, Büyükşehir belediye başkanı vasfında olan birinin, bu kadar kolay ulaşılması. Ama sanki Aktaş’ı en çok besleyen şeyde bu gibi.

Genç, yaşlı demeden halkla çok çabuk bağ kuruyor, hatta enerjisi yüksek olan kişilerle o bağı güçlendiriyor. Bu köylü Mehmet abi de olabilir, işçi Meral abla da.

Aktaş’ı gözlemlediğimiz de kurduğu bağlarda yapmacık olmadığını görüyoruz. Eğer bir şeyin sözünü verdiyse yapıyor. Sırt sıvazlayıp, göstermelik ilgi göstermiyor.

Birde Aktaş’ı sivil toplum kuruluşlarına sordum. Bursa’da bazı STK Başkanlarıyla yaptığım görüşmede de benzer şeyler duydum. Hatta buna spor kulüplerini de dahil etmek lazım.

Hemen hemen her görüştüğüm kişi, enerjisi, samimiyeti, ulaşılabilir olması, verdiği sözlerin arkasında durması, randevular konusunda sıkıntı yaşanmaması, çözüm odaklı başkanlık yapması gibi birçok alanda Başkan Aktaş’a övgüler yağdırdılar.

Zaten adaylık sürecini de incelediğimiz de Aktaş’ın karşısında ciddi bir seçim propagandası yapan 2. bir isimde göremedik.

Aday adayları arasında Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ve Mustafa Esgin ile Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’da var. Ancak 2019 yerel seçimleri öncesinde yaşanan siyasi hareketliliği gözümüzün önüne getirdiğimizde, adayın açıklanma arifesinde benzer bir durumu Bursa’da görmüyoruz. Bu da Alinur Aktaş'la yeniden devam kararı alınacağına dair önemli ipucu veriyor.