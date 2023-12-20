Geçen hafta ligin kelli felli takımı Isparta'yı eksik kadro, sakat ve cezalı oyuncumuz var bahanelerine rağmen sahada konan karakterli bir duruş ile yenen İnegölspor kağıt üstünde rakibi Arnavutköy Belediyespor karşısında favori olan taraftı.

Maçın başlarında amatör bir oyuncunun yapmayacağı müdahaleyi yapan Eren Aydın’ın sebep olduğu penaltı ile öne geçen ev sahibi takımın forsunu sahalarda ender görülen golle Serhat Baştan bozdu. Bu golün sonrası kadro ve bireysel kaliteyi öne çıkartan İnegölspor da Furkan'ın kalabalık savunma arasında kaleye gönderdiği füze ile de biz bu maçı rahat alacağız izlenimini elde ettik, etmez olaydık.

Yine 2.yarının başında ceza alanı içinde vurdurduğumuz top gol olunca bir kez daha rakibi kendine getirmiş olduk. Bu golden 7 dakika sonra Orhan‘ın süper frikiği geldi, maç bize döndü. Unutmayalım skor olarak önde iken de Kaleci Bekir'in net 2 kurtarışı takımı aksarken ayakta kalmasına neden oldu. Maçın başında zoraki şekilde Okan Deniz’i oyundan alan teknik heyet Emre Toptan’ı oyuna dahil etti. Geçen hafta bana göre takımı ipten alan ve iyi oynayan bu oyuncu ile başlanmalıydı. Ama tercih edilmedi. Oda oyuna girdiği süreden sonuna kadar adet yerini bulsun kafasında idi.

Takım 3-2 öne geçince sahneye teknik heyetin değişiklik tercihleri çıktı. Yusuf Talum sakatlığı nedeniyle çıktı. Kadir Turhan sağbeke geçti. Orta sahanın turbosu Yusuf Kocatürk stopere çekildi. Ne olduysa da bundan sonra oldu. Orta saha bizden çıktı, ev sahibine geçti. Soruyorum kulübede sağ bek Yusuf Ziya varken bu nedir? Bu çocuğa güvenip inanmıyorsan hocam kadroda ne işi var. Eyy yönetim siz hiç bu konuda teknik heyete bir şey sormayacak mısınız? Merakla bekliyorum.

Oyunda kaldığı 66 dakika boyunca trip atan Cengiz’in forma garantisi mi var? Geçen hafta iyi oynayan Arda dururken, devre arası gönderilmesi gündemde olan Tuğbey’i bu kritik maçta oyuna atma nedir? Hele hele Furkan'ı oyundan alıp lige iyi başlayan ve son 3 haftadır takımda olmayan Samet Karakoç koca bir devrede ne yaptı. Sahada varlığı bile rakibi tedirgin eden Serhat nasıl çıkıp yerine Ethem dahil olur?

Kısacası oldukça fazla yaklaştığımız galibiyet, oyuncu değişiklikleri sonrası avucumuzdan uçup gitti. Puan olarak bana göre çokta rahat bir yerde değiliz. Bu anlamda Cumartesi oynayacağımız Etimesgut Belediyespor maçı kazanılmaktan başka bir şey bizim için ifade etmeyecektir. Zaten kongre süreci ve gelecekle ilgili yaşadığımız belirsizlik, umarım alınacak 3 puan ile bir nebze bizi mutlu edecektir.