Evinde Isparta’yı yenerek Karaman mağlubiyetin baskısını üzerinden atan temsilcimiz İnegölspor, geçtiğimiz Salı günü çıktığı ligin sondan ikinci sırasındaki

12 puanlı Arnavutköy deplasmanında tribün baskısı olmadan idman maçı gibi oynadığı maçta iki defa öne geçmesine rağmen maalesef maçın bitimine 3 dakika kala yediği golle berabere kalarak avucuna aldığı 3 altın puandan 2’ sini çimlere gömerek yönetimi, teknik heyetini İnegöl’den gelip destek veren taraftarlarını daha doğrusu bütün camiayı hem üzdü hem de karamsarlığa itti. Alınan bu birer puan ne bize ne de rakibe yaradı. Aldığı bu 1 puanla puanını 22’ye çıkaran temsilcimiz fikstürde 9. sırada kalınca Play-off sınırındaki 29 puanlı İskender’un ile puan farkı 7 oldu. Halbuki bu kolay maçı alsaydı bu fark 5’te kalıp devrenin son maçı veya 2.yarıda daha da azalacaktı.

Rakip Arnavutköy takımı geçtiğimiz sezon ki kadrosunu koruyamamış. Kurduğu mütevazi takımla da küme düşme potasına adeta demir attı. İnegölspor maçında mutlak 3 puan için çıktı. Ancak 1 puanı İnegölspor’un kişisel hatalarından maçın son 3 dakikasında buldu. Mevcut kadrosu ve fikstürdeki yeri küme düşmenin en büyük adaylarından biri olduğunu gösteriyor. Ancak 2.yarıda ne olur tahmin etmek çok zor.

İnegölspor’a gelince Teknik heyet maça kalede Bekir, geride Yusuf-Kadir-Mete-Orhan, ortada Eren Emre-Furkan-Yusuf Kocatürk, ileride Okan-Serhat-Cengiz tertibiyle çıktığı maçın hemen başında sakatlanan Okan’ın yerine Emre, 2.yarıda da Yusuf Talum’un yerine M.Samet, Serhat’ın yerine Ethem, Cengiz’in yeri de Uğur Mustafa Türk’ü oyuna aldı. Yapılan bu değişikler takımımıza hiçbir katkı sağlamadı. Sağ kanada alınan genç Ethem Balcı inanılmaz derecede kötü oynadı. Gelen topların hepsini ezerken kaybettiği topları da kovalamayarak takımımızın sağ kanadını felç etti. M.Samet tecrübesini sahaya yansıtamadı. Çünkü sahada yürüyecek hali yoktu. Furkan’ın yerine giren T.Akgün’ün amatör bir takımda oynayacak kapasitesi yok. Takıma sonradan giren Emre Toptan canla başla mücadele etti. Emre’nin bu takımın sol kanadında Orhan’la önlü arkalı oynaması gerekiyor. Maça temkinli başlayan ancak Eren Emre’nin yaptırdığı saçma bir penaltı ile yenik duruma düştükten sonra sahneye Arnavutköy’ün kalecisi çıktı. Kazandığımız bir faul atışını Serhat yaptı. Uzak bir mesafeden kalecinin seyrettiği top filelere gitti. Durum eşitlendi. Daha sonra Furkan‘ın attığı güzel bir golle öne geçmemize rağmen yine kişisel hatalardan kalemizde gördüğümüz bir golle durum eşitlendi. Goller devam etti 65 dakikada Orhan‘ın sağdan kazandığımız bir frikik atışını direk kaleye vurarak bir kez daha takımımızı öne geçirmesine rağmen maalesef deplasman kabusunu üzerinden atamayan temsilcimiz maçın 2.yarısında geriye yaslanmanın faturasını ağır ödedi. 3 puan geldi dediğimiz bir anda maçın bitimine 3 dakika kala kalemizde patlayan bir golle maç yeniden eşitlendi. Bu 3-3 biten 6 gollü maçta sonuç her iki takıma da yaramadı. Biz play-off’tan uzaklaştık. Rakip düşme fotasına demir attı. Kalede Bekir maçın bazı bölümlerinde çok iyi kurtarışlar yaptı. Ancak yediği 2 golde daha etkili olabilirdi. Müdafaamız rakip kaleye 3 gol göndermemize rağmen kişisel hatalarıyla kalemizde 3 gol gördüler. Orta sahamız 60 dakika etkili olmaya çalıştı. Bölüm bölüm de etkili oldu. Ancak son yarım saatte özellikle Eren Emre adeta havlu attı. Çabuk yoruldular. Yerlerine alınan oyuncular da hiçbir varlık gösteremediler. İleride en etkili adamımız Cengiz bu sezon hiçbir varlık gösteremediği bir maç oynadı. Cengiz maçın en etkisiz ve kötü oynayan oyuncusuydu. Ancak yerine giren Uğur Mustafa Türk hiçbir varlık göstermediği gibi kaybettiği toplar da kalemizde sıkıntılar yaşattı. Uğur Mustafa Türk maalesef bu takıma hiçbir şey veremiyor. Yerinde oynayan diğer oyuncumuz M.Batuhan ise tahmin ediyorum sakat alındı ve sakatlıktan dolayı hiç faydalı olamadı. Okan uzun süredir sakat bir türlü iyileşemedi. Devre arasında bir çözüm gelmesini umuyoruz. Serhat Baştan sakatlar dolayısıyla takımda banko yer buluyor. Ancak şahsi oynadığı için kendimi göstereyim derken takımımıza zarar veriyor. Bir frikik golü atıyorsun daha sonra ceza sahası dışından aldığın topla 2 rakibini ekarte ediyorsun yanında 2 takım arkadaşın bom boş bekliyor sen 3’ncü adamı da geçip golü kendin atmak istedin. Ancak topu bu rakibine kaptırdın. Sonuç tam bir felaket. Hem arkadaşlarına vermediğin topu kaptırdın hem de takımımızı mutlak bir golden ettin. O golü attırsan maçın sonucu lehimize bitecekti. Olmadı. İnegölspor takım olamadı. Yedek kulübesi içerideki zorlamak yerine uyumaya devam ediyor. Böyle gençlik böyle futbolculuk olmaz. Bu kadar sakat oyuncunun olması sezon başı Murat Yoldaş’ın transfer çalışmalarının sıfır olmasını gösteriyor. Bu kadar sakat futbolcuyu nasıl buldun hiç mi araştırmadın İnegölspor’a bıraktığın enkaza bak. Üzülmüyor musun Murat Yoldaş? Gel de kurduğun takıma bak. Kulüp revire döndü.

Sonuç olarak İnegölspor Denizli-İskenderun- Derince ve Arnavutköy maçlarını kazanması gerekirken, bunu yapamadı. Bu 12 puan olsaydı şimdi play-off içerisinde devreyi kapatırdık. Bu dört maç çok üzücü oldu. Arnavutköy beraberliği ise bardağı taşıran son damla oldu. Yönetim kongre kararı aldı. Bu kongrenin İnegölspor’umuzu 2.yarıda ayağa kaldırmasını diliyoruz. Bugün evimizde cezamız nedeniyle seyircisiz sessiz bir maç oynayacağız. Rakip Etimesgut 12. sırada 17 maçta 6 galibiyet 3 beraberlik ve 8 mağlubiyeti var. Puanı 21. Bizi yenerse yer değiştiririz. Bu durum da bizi play-off’tan tamamen koparır. Bu nedenle evimizde seyircisiz oynayacağımız bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle İnegölspor’umuzun Etimesgut maçı başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”