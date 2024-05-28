Kocaeli’de 29 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında alışveriş festivali düzenlenecek. Festivalde satılan ürünlerde yüzde 50’ye varan indirimlerin olacağı öğrenildi.

İzmit ve Gebze Kent meydanlarında gerçekleşecek festival; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği ile Kocaeli Ticaret Odası ortaklığında yapılacak. 5 gün boyunca sürecek festival için kent meydanlarında hazırlıklar başladı. Çadırların kurulduğu festival alanında yarından itibaren birbirinden eğlenceli aktiviteler çocuklar ve aileleri bekliyor olacak. Şenlik havasında geçecek festivalde; giyim, ayakkabı, züccaciye, bijuteri, hediyelik eşya, aksesuar, tül, halı, perde, tatlı, çikolata ve sokak lezzetlerinin indirimli (yüzde 30, yüzde 40, yüzde 50) satışı sağlanacak.

Festival öncesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkileri Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak, festivale katılım sağlayacak esnaf bir araya geldi. Sivil Toplum Merkezinde gerçekleşen toplantıda alışverişin daha verimli ve güzel geçmesi amacıyla konuşmalar gerçekleşti. Yamak, "Alışveriş festivalimiz siz esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.