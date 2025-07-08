Önce motorsiklete çarpan alkollü sürücü, daha sonra bir otomobil ile iki hafif ticari araca çarparak kaçtı.

Edinilen bilgiye göre Süleymaniye Mahallesi Altıeylül Caddesi üzerinde seyir halinde olan iddiaya göre alkollü sürücü 09 JE 630 plakalı otomobiliyle cadde üzerinde 16 AYM 494 plakalı motosikletli sürücü ile tartıştı. Otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsünü aracıyla kovalamaya başladı. Cadde üzerinde önce motorsiklete çarpan sürücü, daha sonra sırasıyla 16 NE 25 plakalı otomobile, 16 KBH 08 ve 16 KET 08 plakalı hafif ticari araca çarparak kaçtı. Ön plakasını da düşüren sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.