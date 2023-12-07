Bursa'da trafik polislerinin gerçekleştirdiği alkol kontrolü uygulamasında, Acemler Kavşağı'nda trafiği tehlikeye atan sürücülere ceza kesildi. Uygulama sırasında 1.34 promil alkollü olduğu tespit edilen 34 ZR plakalı araç sürücüsü Sezgin D.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Ancak Sezgin D., ehliyetinin gitmesine üzülmedi; aksine pavyona gidemediği için hayal kırıklığı yaşadı. Sezgin D.'nin "6 ay işsiz kaldım abi" şeklindeki açıklamasına karşılık arkadaşı, "Oğlum senin arkanda abin var, kredi çekeriz ben öderim" dedi.

Diğer taraftan, polis ekipleri tarafından alkollü araç kullanmaktan dolayı Sezgin D.'ye 4 bin 64 lira para cezası uygulandı.