Bursa'da trafik polislerinin gerçekleştirdiği alkol kontrolü uygulamasında, Acemler Kavşağı'nda trafiği tehlikeye atan sürücülere ceza kesildi.  Uygulama sırasında 1.34 promil alkollü olduğu tespit edilen 34 ZR plakalı araç sürücüsü Sezgin D.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Ancak Sezgin D., ehliyetinin gitmesine üzülmedi; aksine pavyona gidemediği için hayal kırıklığı yaşadı. Sezgin D.'nin "6 ay işsiz kaldım abi" şeklindeki açıklamasına karşılık arkadaşı, "Oğlum senin arkanda abin var, kredi çekeriz ben öderim" dedi.

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Diğer taraftan, polis ekipleri tarafından alkollü araç kullanmaktan dolayı Sezgin D.'ye 4 bin 64 lira para cezası uygulandı.

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