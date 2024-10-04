

Mudanya ilçesi dalış için turistlerin ilgi ve odağı oldu. Dalış için yüzlerce kişi dalış eğitimi alırken yerli ve yabancı binlerce turist de tanıtım dalışlarına katılıyor. Balıkesir, İstanbul ve Yalova gibi kentlerin yanı sıra Almanya ve Fransa'dan dalış yapmak için Mudanya'ya gelen turistler mutlu ayrılıyor. Güzelyalı'daki Azot Dalış ve Cankurtaran Merkezi'nin sahibi Mesut Dağdagül, '10 eğitmenimizle birlikte hizmet veriyoruz. Çeşitli meslek dallarında eğitmenlerimiz var. Öğretmen, hemşire, esnaf arkadaşlarımız var. Her gün dalış oluyor. Dalış eğitimlerinin yanısıra cankurtaran eğitimleri, arama kurtarma eğitimleri, yurtici yurt dışı turlar düzenliyoruz. Güzelyalı'da haftanın 7 günü dalışlarımız devam ediyor. Bize yerli turistlerden de çok fazla gelen oluyor. İstanbul, Yalova, Balıkesir gibi illerden gelenler oluyor. Ayrıca Fransa ve Almanya'dan da dalışa gelen oluyor. İlgi her geçen gün artıyor. Bu yıl 300'e yakın kişiye eğitim verdik. Binlerce kişiye tanıtım dalışı yaptırdık. Gece dalışı eğitimi verdik. Normal de biz dalış noktasına şamandıra bırakmıştık. " dedi.

Kaynak: İHA