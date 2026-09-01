Kaza Mahmudiye mahallesi 2. Köprülü sokak ile Diriliş caddesinin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi.
2.Köprülü sokakta seyir halinde olan Sürücü Aylin G.(22) yönetimindeki 16 BNB 398 plakalı motosiklet, Diriliş caddesinden çıkan Mustafa E.(48) yönetimindeki 16 CCU 426 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet yandan çıkan sürücü Beyzanur A.(30) yönetimindeki 16 ABJ 656 plakalı otomobile çarparak devrildi.

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Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: MEHMET SEVİNÇ