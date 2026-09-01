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Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza Mahmudiye mahallesi 2. Köprülü sokak ile Diriliş caddesinin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. 2.Köprülü sokakta seyir halinde olan Sürücü Aylin G.(22) yönetimindeki 16 BNB 398 plakalı motosiklet, Diriliş caddesinden çıkan Mustafa E.(48) yönetimindeki 16 CCU 426 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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