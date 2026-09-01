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Polis ekipleri evde ve çevresinde inceleme yaparken, Alaaddin B.’nin kesin ölüm sebebinin yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, 72 yaşındaki şahıstan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu emniyet güçlerine haber verdi. İhbar üzerine söz konusu adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Eve giren ekipler, Alaaddin B.’yi hareketsiz vaziyette buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

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