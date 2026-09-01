Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenecek Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali, 18-19-20 Eylül 2026 tarihlerinde Merinos Parkı'nda gastronomi tutkunlarını buluşturacak.

Bursa'nın zengin mutfak kültürünü ulusal ve uluslararası platformda tanıtmayı amaçlayan festival, Bursa'nın Fethi'nin 700. yılı etkinlikleri kapsamında özel içerikleriyle de dikkat çekecek. Festival ile Bursa'nın gastronomi mirasının tanıtılması, gastronomi turizminin geliştirilmesi, yerel üreticilerin desteklenmesi ve kentin kültürel değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Festivalin tanıtım toplantısına Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtma Şube Müdürü Serkan Teke katıldı.

Bursa'nın gastronomi alanındaki potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen festival hakkında konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gastronominin günümüzde turizmin en güçlü araçlarından biri haline geldiğini söyledi. Bursa'nın yalnızca tarihi mekanlarıyla değil, mutfak kültürü ve yöresel ürünleriyle de ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirten Yılmaz, 'Seyahat artık sadece tarihi mekanları görmekten ibaret değil. İnsanlar gittikleri şehrin hikayesini tanımak, tarlasından bahçesine o şehri hissetmek istiyor. Gastronomi tam da bu noktada turizmin en güçlü araçlarından biri haline geliyor. Bursa'nın bu alanda çok önemli bir potansiyeli var' dedi.

Bursa'nın coğrafi işaretli ürünleriyle önemli bir zenginliğe sahip olduğunu ifade eden Yılmaz, asıl hedeflerinin bu ürünleri yalnızca pazarlamak olmadığını vurguladı. Yılmaz, 'Bizim için asıl mesele ürünlerimizin yalnızca tanınması değil; özgünlüğünün belgelenmesi, üreticisiyle, hikayesiyle ve Bursa'nın kültürel mirasıyla birlikte bir değere dönüştürülmesidir' diye konuştu.

Festivalin bu yaklaşımın en önemli adımlarından biri olduğunu kaydeden Yılmaz, akademik çalışmalar, gastronomi kongreleri, tur paketleri ve uluslararası katılımlarla Bursa'nın gastronomisinin turizm ekonomisinin önemli bir parçası haline getirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Bursa'nın ulusal ve uluslararası turizm pazarlarında güçlü bir gastronomi markası olarak konumlandırılmasını istediklerini dile getiren Yılmaz, 'Bursa'nın gastronomisini bu büyük tanıtım projesinin önemli bir parçası olarak görüyoruz. 18-19-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali'nde 10 ülkeden 12 kardeş şehrimiz, Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde bir araya gelecek. 2035 Bursa Gastronomi Vizyon Belgesi ve Bursa Turizm Master Planı ile şehrimizin gelecek rotasını çizeceğiz' ifadelerini kullandı.

'Bursa mutfağını tarihten bugüne bütün değerleriyle tanıtacağız'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ise gastronomi turizminin bir şehrin özgün değerlerini ziyaretçilere tanıtmanın en güçlü yollarından biri olduğunu söyledi.

İnsanların artık yalnızca bir yeri görmek için değil, yerel lezzetleri tatmak, kültürü tanımak ve özgün deneyimler yaşamak amacıyla da seyahat ettiğini belirten Biba, Bursa'nın zengin mutfak mirasını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Festival alanında kadın kooperatifleri, yerel üreticiler ve üreten kadınların yer alacağını belirten Biba, 'Festival alanındaki stantlarımızda kadın kooperatiflerimiz, yerel üreticilerimiz ve mahallelerimiz Bursa'nın coğrafi işaretli ürünlerini ve yöresel lezzetlerini ziyaretçilerimize sunacak. Tarımdan lojistiğe, kadın emeğinden esnafımıza kadar uzanan geniş zincir, üreten, paylaşan ve birlikte büyüyen Bursa'nın ekonomik gücünü gözler önüne serecek' dedi.

Festival boyunca dünyaca ünlü şefler ve gastronomi profesyonellerinin Gastro Sahne ve masterclass programlarıyla bilgi ve deneyimlerini paylaşacağını aktaran Biba, akademisyenler, gastronomi yazarları ve sektör temsilcilerinin de farklı başlıklarda söyleşiler gerçekleştireceğini kaydetti.

Festivalde altı farklı etkinlik alanı yer alacak

Festival kapsamında ziyaretçilerin gastronomiyi farklı yönleriyle deneyimleyebileceği altı ana etkinlik alanı oluşturulacak. Ana sahnede gastro söyleşiler, gastro şovlar ve konserler düzenlenecek. Yemek yarışmaları alanında gastronomi öğrencileri, profesyonel şefler, kardeş şehir temsilcileri ve kadın kooperatifleri hünerlerini sergileyecek.

Lezzet atölyelerinde Bursa'nın coğrafi işaretli ürünlerinin üretim süreçleri, tarihçeleri ve tadımları ziyaretçilere sunulurken, kardeş şehirlerin yerel mutfakları da tanıtılacak. Film gösterimleri ve çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek. Çocuk etkinlik alanında ise uygulamalı mutfak atölyeleri ve eğitici etkinlikler düzenlenecek.

'Fetihle başlayan 700 yıllık lezzet yolculuğu'

Festivalin bu yıl Bursa'nın Fethi'nin 700. yılı etkinlikleri kapsamında özel içeriklerle gerçekleştirileceğini belirten Biba, festival alanında 'Fetihle Başlayan 700 Yıllık Lezzet Yolculuğu' adlı sergi ve deneyim alanının da ziyaretçilerin beğenisine sunulacağını ifade etti.

Tematik alanda Selçuklu'dan Osmanlı'ya geçiş süreci, erken dönem Osmanlı mutfağı, Osmanlı ve Balkan mutfak kültürü ile günümüze uzanan Bursa mutfağının tarihi perspektifle anlatılacağını aktaran Biba, ziyaretçilerin tematik dekorlar, tarihi anlatımlar, tadım stantları, uygulamalı atölyeler ve sergiler aracılığıyla Bursa'nın gastronomi tarihini deneyimleme fırsatı bulacağını söyledi.

Bursa'nın geleneksel mutfak mirasını yaşatmak ve özgün lezzetleri gelecek nesillere aktarmak amacıyla yerel yarışmalar düzenleneceğini ifade eden Biba, çocuklar, gençler ve aileler için anne-çocuk Türk mutfağı atölyelerinin de gerçekleştirileceğini söyledi.

Festival kapsamında farklı ülkelerden tarihi şehirlerin de kendi yöresel mutfak kültürlerini tanıtacağını belirten Biba, konuk şeflerin uluslararası lezzet tadımları gerçekleştireceğini ifade etti.

Festival alanında yaklaşık 200 yıllık tarihi süreçte şekillenen Bursa mutfak kültürünün anlatılacağı tematik alanın yanı sıra konser ve kültür-sanat etkinliklerinin de düzenleneceğini aktaran Biba, 'Bursa'nın mutfağı yalnızca geçmişten bize kalan bir miras değil, geleceğe taşıyacağımız büyük bir değerdir. Bu festivalde Bursa'nın hikayesini dinleyecek, ürünlerini tanıyacak, ustasını izleyecek, üreticisiyle buluşacak ve bu şehrin topraklarında yetişen değerleri hep birlikte paylaşacağız' diye konuştu.