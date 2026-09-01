Alınan bilgiye göre, Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'nde düğün konvoyu oluşturan araçlar yol üzerinde durarak trafiğin akışını engelledi. Araçların dakikalarca yolda beklemesi yüzünden diğer sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.
Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, düğün konvoyundaki araçların yolu kestiği ve trafikte beklemelerin yaşandığı dikkati çekti.
Konvoyun hareket etmesinin ardından yol yeniden trafiğe açılırken, bölgede trafik akışı normale döndü.
Kaynak: İHA