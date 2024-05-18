Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları ve DAS Akademie tarafından düzenlenen 1. Almanca Öğretmenleri Konferansı (1. Lehrkrftekonferenz) MBA Okulları Çamlıca Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

MBA Okulları ve DAS Akademie eğitimcilerinin hazırladıkları 1. Almanca Öğretmenleri Konferansı programının içeriğinde paneller, Almanya’dan ve Türkiye’den değerli konuşmacıların sunumları ve atölyeleri yer aldı. Konferans konsepti ‘Zamanla Değişen DaF’ olan 1. Almanca Öğretmenleri Konferansında, Almancayı yabancı dil olarak öğretme alanında tecrübe ve fikir alışverişine katkıda bulunacak bir etkinlik olmasına ve yeni yaklaşım metotlarının paylaşıma açılmasına odaklanıldı.

"İleri düzeyde İngilizce ve Almanca yeterliliğiyle okullarımızdan mezun olacaklar"

MBA Okulları Genel Müdür Yardımcısı Duygu Kılıç’ın açılış konuşmasıyla başlayan programda Kılıç, "Sınıfların kapısını hayallere açmak için eğitimin yenilenmeyi sağlayacak büyük sorularla müfredatımızda global standartları yakalıyoruz. MBA Okulları olarak dil öğretiminin iletişim sanatına dönüşmesine odaklanan dil eğitimindeki yatırımlarımızla öğrencilerimiz ileri düzeyde İngilizce ve Almanca yeterliliğiyle okullarımızdan mezun olacaklar" dedi.

Tiyatro sanatçısı Veysel Diker’in DaF’ta dramaturji ve öğretimi hakkındaki sunumuyla devam eden konferansta Diker, ikinci yabancı dil öğretiminde dramanın yeri ve önemine vurgu yapan değerli paylaşımlarda bulundu.

Geçmişten günümüze Almanca öğretimindeki değişimler paylaşıldı

Programın ikinci bölümünde DAS Akademie CEO’su Azize Sorguç ‘Dün ve Bugün’ başlığı ile yabancı dil olarak Almancanın geçmişten günümüze öğretimsel yolculuğu üzerine bir atölye düzenlerken DAS Akademie Kurucusu Nilgün Akdoğan’ın moderatörlüğündeki workshop’ta Prof. Dr. Nadja Wulff, FaDaF (Yabancı ve İkinci Dil olarak Almanca Meslek Birliği) ve 2025 yılında Almanya’nın Lübeck şehrinde düzenlenecek olan Uluslararası Almanca Öğretmenleri Konferansı ‘IDT’ hakkında bilgi paylaşımlarında bulundu.

Öğretim Üyesi Dr. Efkan Marım liderliğindeki ‘Dil ve İletişim’ atölyesinde bilgi ve tecrübelerini sunarak katılımcılar keyifli anlara tanıklık etti.

Konferans, Almanca öğretmenlerine geçmişten günümüze Almanca öğretiminde nelerin değiştiğini ve geliştiğini paylaşma fırsatı sundu.