Almanya’nın Nürnberg kentinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu, 1 Ocak 2025’te saat 00:40 sularında boyalı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz üç kişi, başkonsolosluk binasının dış cephesine birden fazla boya torbası atarak binanın dışını kirletti. Yaklaşık 1.000 euro değerinde maddi hasar meydana gelirken, olay sırasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Soruşturma ve Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Nürnberg Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polisi, saldırganları tespit etmek amacıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yetkililer, olay yeri incelemesinin sürdüğünü ve henüz saldırganların kimliğine ulaşılamadığını açıkladı. Vatandaşlardan polise bilgi vermeleri talep edilirken, saldırının arka planına ilişkin tüm ihtimaller değerlendiriliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosluğu yetkilileri, saldırıyı kınadıklarını ve diplomatik misyonlara yönelik bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Ayrıca, başkonsolosluk çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi. Haber Merkezi