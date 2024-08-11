Alpagut-Atalan'da Madene Hayır Platformu, Cengiz Holding’in yetkililere sunduğu proje doğanın ve yaşamın talanı projesi olduğunu ileri sürdü.ESKİŞEHİR (İGFA) - Alpagut-Atalan'da Madene Hayır Platformu, Eskişehir Tepebaşı ilçesi Atalan Mahallesi ve Mihalgazi ilçesi Alpagut Mahallesi mevkiinde siyanürlü altın ve gümüş madeni açmak için harekete geçen Cengiz Holdign'e bağlı Eti Bakır AŞ hakkında tepki göstererek basını açıklaması yatılar.

Alpagut-Atalan’da Madene Hayır Platformunu oluşturan çevre dernekleri, meslek odaları, dernekler, sendikalar, platformlar ve siyasi partiler olarak sürecin başından itibaren forumlar, halk buluşmaları, basın toplantıları ile projeye neden karşı çıktığımızı bu projenin doğayı veyaşamı nasıl tehdit ettiğini açıkladı.

Seslerini bir kez daha ve daha güçlü bir şekilde haykıran platform temsilcileri, Cengiz Holding’e, ilgili bakanlık yetkililerine ve Eskişehir Valiliği'ne seslenerek, "Eskişehir halkı olarak tek yürek, tek ses buradayız.Ormanımızı, suyumuzu, havamızı, toprağımızıkısaca, doğamızı, yaşamımızı, savunuyor, projeye karşı çıkıyoruz" dedi.

Platform adına açıklama yapan Uygar Kurtçu, "Uzatılma seçeneği de dahil 15 yıl boyunca, şimdilik 716 futbol sahası genişliğinde bir alanda 500 m derinliğinde bir çukur açılarak, İliç’te olduğu gibi siyanürlü yığın liçi yöntemi ile altın ve gümüş madeni çıkarılacak. Daha önceki açıklamalarımızda söylediğimiz gibi, proje faaliyete geçtiğinde olacaklar bellidir. Ağaçlarımız kesilecek, ormanlarımız, tarım arazilerimiz yok edilecek, patlamalar ve işletme için kullanılacak milyonlarca ton su nedeniyle su kaynaklarımız kuruyacak, tarım, hayvancılık, arıcılık yok olacak. Binalarımız hasar görecek, temiz havamız yerini toza bırakacak, yüzyıllardır bu topraklarda üreten halkımız, çaresizce köylerinden göç etmek zorunda kalacaktır. Anadolu’nun asıl hazineleri olan endemik bitki türleri yok olacak, bölgede yaşayan hayvanlar yaşam alanlarını kaybedecek, ekosistem onarılmaz hasar alacaktır" dedi.

"Siyanür ve toprakta bulunan ve siyanürle temas edince serbest ve zararlı hale gelen arsenik, kurşun, civa gibi ağır metaller, buharlaşma, yağmur, sızma, taşma gibi yollarla Sakarya Nehri’ni de besleyen yer altı sularına karışacaklar, solunum, cilt teması veya bulaştıkları içme ve kullanma suları ve besin yoluyla vücuda girecekler" diyen Kurtçu, "Bu tehlikeli kimyasal maddeler, kan hastalıkları, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, akıl hastalıkları, anormal doğumlar, bebeklerde bedensel ve zihinsel gelişme geriliği ve cilt, prostat, karaciğer, mesane, böbrek, akciğer gibi çeşitli kanserlere neden olmaktadır. Ayrıca, sondaj, patlatma ve taşıma sırasında oluşacak toz da amfizem, silikozis, KOAH, kanser gibi akciğer hastalıklarına yol açmaktadır. Yaşanacak olası bir heyelanda veya deprem sonucu (Proje alanının içinden aktif bir fay geçmektedir.) meydana gelecek yıkıntıda Mihalgazi tarım alanları ve Sakarya Nehri kirlenecek ve yıllarca tarım yapılamayacaktır" diye konuştu.

Siyasi iktidara da seslenen Kurtçu, "Bu yağma ve talan projelerini durdurun. Halkın sağlığına ekmeğine doğasına ve yaşamına dokunmayın. Atalarımızdan bize miras kalan ve bizim de evlatlarımıza miras bırakacağımız bu toprakların eken, biçen, üreten asıl sahipleri olarak bu talan ve yağmaya izin vermeyeceğiz" dedi.

Alpagut-Atalan’da Madene Hayır Platformu olarak Eskişehir'de gerçekleştirilmek istenen projeye karşı çıktıklarını ifade ederek, vatandaşları da 15 Ağustos2024, Perşembe günü saat 09.30’da Alpagut mahallesinde gerçekleştirilecek olan halkın bilgilendirilmesi toplantısına katılmaya ve maden projesine karşı çıkmaya davet etti.