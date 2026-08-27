İki kulübün organizasyondan elde edeceği minimum toplam kazanç 61,3 milyon euroyu bulacak. Bu tutarın yaklaşık 31,2 milyon eurosu Fenerbahçe’nin, 30,1 milyon eurosu ise Galatasaray’ın kasasına girecek. Takımların lig aşamasında alacağı sonuçlara göre gelir daha da yükselebilecek.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanşında Lyon’u deplasmanda 2-1 mağlup ederek Devler Ligi biletini aldı. Sarı-lacivertlilerin gollerini Vedat Muriç ve Archie Brown kaydetti. İlk maçla birlikte toplam skorda 3-2 üstünlük sağlayan Fenerbahçe, böylece uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi’ne dönmüş oldu.

UEFA’nın 2026-2027 sezonunda uyguladığı gelir dağıtım sistemi kapsamında Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılan her kulübe 18,62 milyon euro başlangıç ödemesi yapılacak. Galatasaray ve Fenerbahçe de henüz maça çıkmadan bu geliri elde edecek. Söz konusu tutarın 17,87 milyon eurosu sezon başında, kalan 750 bin eurosu ise sezon sonunda kulüplere ödenecek.

36 takımın mücadele ettiği yeni formatta kulüplere dağıtılması planlanan toplam net gelir 2,437 milyar euro seviyesinde bulunuyor. Gelirlerin yüzde 27,5’i eşit katılım payı, yüzde 37,5’i performansa bağlı ödemeler, yüzde 35’i ise “Değer Sütunu” olarak adlandırılan sistem üzerinden dağıtılıyor.

Fenerbahçe, UEFA’nın son 5 ve 10 yıllık kulüp katsayı sıralamalarında Galatasaray’ın önünde bulunmasının avantajını gelir dağılımında da yaşayacak. Yayın havuzu ve kulüp katsayısı gibi unsurların bir araya getirildiği Değer Sütunu kapsamında sarı-lacivertlilerin payı Galatasaray’dan daha yüksek olacak.

Bu hesaplamalar sonucunda Fenerbahçe’nin minimum Şampiyonlar Ligi geliri yaklaşık 31,2 milyon euroya, Galatasaray’ın garanti geliri ise yaklaşık 30,1 milyon euroya ulaşacak.

İki temsilcinin kazancı sahadaki sonuçlarla birlikte daha da artabilecek. Şampiyonlar Ligi lig aşamasında alınacak her galibiyet kulüplere 2,1 milyon euro, her beraberlik ise 700 bin euro ek gelir sağlayacak.