Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okulların güvenlik, bakım ve çevre düzenlemesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla personel istihdamına yönelik çalışmalar hızlandırıldı. Bu kapsamda 81 ilde toplam 30 bin kişilik Toplum Yararına Program (TYP) oluşturuldu.

Program kapsamında Bursa’ya 736 kişilik kontenjan ayrıldı. Görevlendirilecek personelin, kent genelindeki okulların ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmesi ve 9 ay süreyle çalıştırılması planlanıyor. Türkiye genelindeki kontenjan dağılımında büyükşehirler öne çıktı. Mevcut açıklamalara göre İstanbul’a 3 bin 13, Ankara’ya bin 628, İzmir’e bin 242, Şanlıurfa’ya 805, Gaziantep’e 775 ve Bursa’ya 736 kişilik kontenjan ayrıldı.

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN YAPILACAK

Bursa’da TYP kapsamında çalışmak isteyen adaylar, başvurularını İŞKUR e-Şube ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. İlanların yayımlanmasının ardından adaylar, ikamet ettikleri bölgede açılan aktif TYP programlarını görüntüleyerek başvuru yapabilecek. Okulların temizlik personeli ihtiyacının karşılanması amacıyla da İşgücü Uyum Programı (İUP) ve TYP üzerinden personel alımlarının gerçekleştirilmesi bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığının kalıcı hizmet alımı modeline geçiş hazırlıklarının ise 2027 yılına bırakıldığı, bu süreçte okullardaki personel ihtiyacının TYP ve İUP gibi programlarla karşılanmasının planlandığı belirtiliyor.

18 YAŞINI DOLDURANLAR BAŞVURABİLECEK

Başvuru şartları yayımlanacak ilanlara göre netleşecek. TYP kapsamında yapılacak alımlarda adayların 18 yaşını doldurmuş olması, İŞKUR’a kayıtlı bulunması, emekli olmaması ve ilanda belirtilen ikamet şartlarını karşılaması gibi kriterlerin aranması bekleniyor.