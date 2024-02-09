Malumunuz üzere geçtiğimiz dönem Belediye Başkan Yardımcılıklarında yaşanan istifalar nedeniyle Alper Taban idaresinde ki başkan yardımcısı sayısı 2’ye düşmüştü. Hali hazırda yardımcılık görevine devam eden Fevzi Dülger ile memur kadrosundan Emin Dündar’ın, Başkan Alper Taban’ın yeniden seçilmesi durumunda görevlerine devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

-Peki diğer yardımcılar kim olacak?

Son aylarda birçok birimin kendisine bağlandığı Özel Kalem Müdürü Mehmet Kayar’ında Başkan Yardımcılığı için ismi dolaşıyor. Alper Taban’ın belediyede ki prenslerinden olan Fen İşleri Müdürü Yakup Can ile yine İmar İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan Mehmet Bedir’de konuşulan isimler arasında yer alıyor.

Yine Temizlik İşleri Müdürlüğü görevinde bulunan Serdar Zorluer’e farklı bir görev verileceği konuşulurken, Belediye Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü yapan Ramazan Güleçyüz’ün de yeni dönemde ödüllendirilmesi bekleniyor. Güleçyüz’ün Mehmet Kayar’ın başkan yardımcısı olması durumunda Özel Kalem Müdürlüğü’ne getirilmesi ihtimaller arasında.

AK Parti Yönetim Kurulundan Belediye Meclis Üyeliği başvurusu yapmak için istifa eden bazı isimlerde yine Başkan Yardımcılığı için konuşuluyor. Bu isimlerin başında ise Melih Ateş yer alıyor.

Yine Mustafa Kılıç ve Hatice Tuna’da kamuoyunda dolaşan isimler arasında.

Yönetim Kurulundan istifa eden Bilal Timagur, Sebahattin Ordu, Mehmet Altuntaş, Serpil Serpen Kavukçu, Metin Elmacı Ekrem Kıvanç, Mutlu Bal ve Başkan Yardımcısı olmamaları durumunda Mustafa Kılıç ve Hatice Tuna’nın da Belediye Meclis Üyesi adayı gösterilmesi bekleniyor.