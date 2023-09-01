Manchester United, Türkiye'nin Fenerbahçe takımından 25 yaşındaki kaleci Altay Bayındır'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Bu anlaşma 1 yıl opsiyonlu olmak üzere toplamda 4 yıllık bir sözleşmeyi içeriyor. Altay Bayındır, bu transferle birlikte Manchester United forması giyen ilk Türk oyuncu olma unvanını kazandı.

Manchester United'ın İngiltere Premier Lig ekibi, transfer faaliyetlerini sürdürüyor ve bu kez Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır'ı renklerine bağladı. Altay Bayındır'ın imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, "Manchester United'a katılmak ve bu büyük kulübü temsil eden ilk Türk oyuncu olmak benim için büyük bir onur. Başarıya olan tutkumla, bu özel oyuncu grubunun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Deneyimli bir kaleci grubuyla çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Birbirimize destek olacak ve yüksek standartları her gün koruyacak bir ekip oluşturacağımıza inanıyorum" dedi.

Manchester United Futbol Direktörü John Murtough da şunları söyledi: "Altay, takımımıza mükemmel bir katkı sağlayacak ve zaten güçlü olan deneyimli kaleci grubumuza daha fazla kalite katacak. Avrupa'nın güçlü liglerinde düzenli olarak yüksek performans sergileyen bir oyuncu olarak, bu sezon ve gelecek sezonlarda hedeflerimize ulaşmamıza büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Altay Bayındır, kariyeri boyunca 166 maçta görev alırken, bu maçların 53'ünde kalesini gole kapatmayı başardı. Geçen sezon Fenerbahçe ile Türkiye Kupası zaferi yaşadı. Altay Bayındır, Mason Mount, Andre Onana ve Rasmus Hojlund'un ardından Manchester United'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı dördüncü oyuncu oldu. Manchester United, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Galatasaray ve Kopenhag ile birlikte A Grubu'nda yer alacak.

Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın transferiyle ilgili ekonomik detayları da paylaştı. Sarı-lacivertli kulüp, bu transferden 5 milyon Euro bonservis bedeli elde edecek. Ayrıca, Altay Bayındır'ın ilerleyen bir satışından yüzde 20 pay alma hakkına sahip olacaklar. Eğer bu satış bedeli 10 milyon Euro'yu aşarsa, Fenerbahçe ayrıca 1 milyon Euro daha kazanacak.