

Kaza saat 20.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi.

İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan Sürücü Muhammet A.(28) yönetimindeki 16 KMZ 54 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kaldırım üzerine çıkıp hızla ilerleyen otomobil, park halindeki 16 BHB 096 plakalı otomobil ile 15 DU 730 plakalı otomobile de çarpıp 50 metre savruldu. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Kazayı duyup olay yerine gelen annesi Beyhan A., yaralı oğlunu görünce baygınlık geçirdi.

Araçtan çıkarılan yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fenalık geçiren annesi de özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ