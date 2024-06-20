Sakarya Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarını çoğaltmak ve mevcut kaynakları korumak için 8 ilçede sondaj çalışmalarını başlatıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 8 ilçede başlatacağı sondaj çalışmaları ile şehre yeni su kaynakları kazandıracak. Yer altı kaynaklarının tespiti ve hizmete açılması ile birlikte mevcut kaynaklar korunurken aynı zamanda su sıkıntısı yaşayan mahallelerin de sorunları çözüme kavuşacak. Karasu, Akyazı, Taraklı, Geyve, Kocaali, Sapanca Kaynarca ve Pamukova ilçelerinde başlayacak çalışmalarda 20 yeni kaynağın kazandırılması hedefleniyor.