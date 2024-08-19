Altıeylül Belediyesi, hayata neşe ve umut katan minik yavrular ve onların aileleri için özel bir proje başlattı: Merhaba Bebek Projesi. Bu güzel projeyle, ekipler yeni doğan bebekleri ve onların kıymetli ailelerini ziyaret ediyor.

Her gün, uzman sağlık ekipler ilçenin dört bir yanındaki yeni doğumları ziyaret ederek, yeni doğan bebeklere merhaba diyor. Bu ziyaretler sadece bir selamlaşma değil; ailelerimize özel hediye paketleri sunarak, onların bu özel anını daha da anlamlı kılmayı hedefliyoruz.

Altıeylül Belediyesi, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve ailelere destek olmak çalışıyor.

Mehmetçiğe destek paketi

Altıeylül Belediyesi olarak, vatani görevini yapacak gençlere olan desteği sürdürüyor. Askerlik yolculuğuna hazırlanan gençler için gerekli malzemeleri temin ederek yanlarında olmayı sürdürüyor.

Gençlerin askerlik döneminde ihtiyaç duyacakları malzemeleri temin ederek, bu kutsal görevi daha rahat ve eksiksiz yerine getirmelerini sağlıyor.

Gençlerin vatan sevgisi ve görev bilinci çok değerli. Askerlik, hayatlarında önemli bir dönüm noktasıdır ve bu süreçte onlara destek olmak bir görevdir. Bu özel dönemde gençlerin yanında olabilmek, onlara destek verebilmek bizim için büyük bir anlam taşıyor. Hep birlikte, vatan sevgimizi ve birlikteliğimizi daha da güçlendirecek.

Taziye ziyaretleri devam ediyor

Gönül Ziyaretleri Projesi ile sevdiklerini kaybeden değerli ailelerine destek olma yolunda çalışmalarını sürdürüyor. Vefatın ardından bir hafta içinde aileleri evlerinde ziyaret ederek, acılarına ortak oluyor ve onlara yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyor.

Bu ziyaretlerde, ailelere gül suyu ve lokum takdim ederek küçük de olsa bir teselli sunuluyor. Her bir ziyarette, taziye dileklerini ailelere ileterek,, acılarını paylaşılıyor.