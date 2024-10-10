Altıeylül Kent Konseyi Kadın Meclisi Olağan Genel Kurulu’nda ’Engelsiz Kadın Meclisi’ seçimlerinde Nazlı Karagöz başkanlığa seçildi.

Altıeylül Kent Konseyi Engelsiz Şehir Meclisi genel kurulunda Babed Bandırma kurucu üyesi Nazlı Karagöz başkalığa aday oldu. Genel kurula katılan üyelerin oylarıyla Engelsiz Kadın Meclis Başkanlığına Nazlı Karagöz ve yürütme kurulu listesi seçildi. Yapılan seçim sonrası Başkan seçilen Nazlı Karagöz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. "Bundan sonraki süreçte ortak akıl ve uzlaşma içinde el ele vererek Balıkesir’imizde çözüm odaklı çalışacağız. Bizlere bu olanağı sunan Belediye Başkanımız Hakan Şehirli’e, Altıeylül Belediye Bşk. yardımcımız Serdar Karakaş’a Kent Konseyi Başkanımız Umut Hasgül’e, Balıkesir Engelsiz Şehir Meclisi başkanımız Alper Şentürk’e, Genel sekreterimiz Ertan Kayatepe’ye ve Koordinatörümüz Gözde hanıma destekleri için çok teşekkür ederiz" dedi.