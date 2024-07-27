Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli’nin projelerinden biri olan “Altıeylül Kariyer” projesi hayata geçirildi. Projenin lansmanında konuşan Başkan Şehirli; “Yerel odaklı bir iş arama sitesi olarak, şehrimizdeki işverenler ve adaylar arasındaki bağları güçlendirecek, ekonomik ve sosyal bağlarımızı daha da kuvvetlendirecek bir köprü olmayı hedefliyoruz” dedi.

Altıeylül Belediyesi, iş arayanlara ve işverenlere destek sunmak amacıyla "Altıeylül Kariyer" adlı yeni kariyer projesini faaliyete geçirdi. Projenin lansmanı Hasan Can Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle yapıldı. Lasmana Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Balıkesir Esnaf Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, Altıeylül Belediyesi Meclis Üyesi Burhanettin Ağabeyoğlu, proje ortağı STK ve sivil toplum örgütü temsilcileri, Balıkesir’in OSB’de faaliyet gösteren fabrikaların yetkilileri ve iş arayanlar katıldı. Lansman İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

“Altıeylül’ün ekonomisi ve istihdam potansiyelini güçlendirmek istiyoruz”

Programda daha sonra açılış konuşmasını yapan Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, hazırladıkları proje ile Altıeylül ve buna bağlı olarak Balıkesir’in ekonomisini ve istihdam potansiyelini güçlendirmek istediklerini söyledi.

Başkan Şehirli; “Altıeylül Kariyer, yerel iş gücümüzün potansiyelini en verimli şekilde değerlendirmek, işverenlerimiz ile nitelikli ve değerli adaylarımızı buluşturmak için özenle tasarlanmış bir platformdur. Şehrimizin ekonomik dinamizmini artıracak, iş gücümüzü daha güçlü ve daha rekabetçi hale getirecek bu girişimi hayata geçirmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyorum.

Bu platformun, iş arayan kardeşlerimize yeni fırsatlar oluşturacağına ve işverenlerimizin ihtiyaç duyduğu yetenekleri hızlı ve kolay bir şekilde bulmalarına yardımcı olacağına yürekten inanıyoruz. Yerel odaklı bir iş arama sitesi olarak, şehrimizdeki işverenler ve adaylar arasındaki bağları güçlendirecek, ekonomik ve sosyal bağlarımızı daha da kuvvetlendirecek bir köprü olmayı hedefliyoruz.

Altıeylül kariyer ile iş arama ve işe alım süreçleri daha etkin ve daha verimli hale gelecek. Yerel iş ilanlarını hedef kitleye ulaştırarak, en uygun adayların en doğru pozisyonlara yerleşmesini sağlayacağız. İş gücümüzün potansiyelini en üst düzeye çıkarmak, şehrimizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak için bu platformu sizlere sunuyoruz.

Başarılı bir geleceği inşa etmek, güçlü bir iş gücü ile mümkündür. Altıeylül kariyer ile birlikte, şehrimizdeki iş gücünü daha ileriye taşımak, işverenlerimiz ve iş arayanlarımız için yeni fırsatlar oluşturmak için çalışacağız. Sizlerin de bu sürece katılımınız ve desteğinizle, şehrimizde istihdamı ve ekonomik gelişmeyi birlikte güçlendireceğiz” dedi.

Etkinlik altieylulkariyer.com adresini hem iş arayan hem de işveren açısından kullanımının anlatılmasıyla sona erdi.

İş artık dijital platformda

Altıeylül Belediyesi’nin hayata geçirdiği bu yenilikçi platform, iş bulma süreçlerini kolaylaştırmayı ve işverenlere nitelikli eleman temini sağlamayı hedefliyor. İş arayanlar, 7/24 evlerinden veya mobil cihazlarından rahatlıkla özgeçmiş oluşturabilecek, güncelleyebilecek ve kendilerini ilgilendiren iş ilanlarına anında başvuruda bulunabilecekler.

Altıeylül Kariyer, kullanıcı dostu arayüzü ve güncel iş ilanlarıyla herkesin iş arama deneyimini destekleyecek.