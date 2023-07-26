Altıeylül Belediyesi’ne bağlı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi Yüzme Havuzunda haftanın 3 günü 630 çocuk yüzme öğreniyor.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Yüzme sporunun çocuklar için önemini vurgulayarak, projeye verdikleri desteği belirtti ve çocuklarımız hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi’nde hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Sultan Alparslan Kültür Evi’nin bahçesinde kurulan portatif havuzda yüzme öğreniyorlar” dedi.

Başkan Avcı: “Gösterilen ilgiden memnunuz”

Başkan Avcı, “Altıeylül’de sosyal belediyecilik noktasında büyük bir ihtiyacı karşılamış olduk. Vatandaşlarımızın tesislerimize göstermiş olduğu ilgiden dolayı çok mutluyuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi içerisinde bulunan kapalı yüzme havuzumuzda ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile Sultan Alparslan Kültür Evimizin bahçesine kurulan portatif yüzme havuzunda çocuklarımız yazı hem dolu dolu geçirmiş oluyorlar hem de yüzme öğreniyorlar. Gaziosmanpaşa mahallemizde yapımına başladığımız kapalı yüzme havuzumuzu da tamamlayarak ilçemize kazandırdığımız hizmetlere bir yenisini daha eklemek istiyoruz” diye konuştu.