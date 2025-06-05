Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Bilecik Valiliği görevine atanan Vali Faik Oktay Sözer’e, AK Parti Bilecik teşkilatı hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarete; AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, AK Parti Bilecik Gençlik Kolları Başkanı Volkan Demiröz ile partinin meclis üyeleri katıldı.

İl Başkanı Yıldırım, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "İlimize yeni atanan Valimiz Faik Oktay Sözer’e teşkilatımızla birlikte hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kendisine görevinde başarılar diliyor, ilimize hayırlı hizmetler kazandıracağına yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.