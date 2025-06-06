6 Haziran 2025 Cuma günü sabah saatlerinde açıklanan güncel verilere göre, altın piyasasında alış ve satış fiyatlarında belirgin artışlar yaşandı.

Gram altın 4211,10 TL alış ve 4287,98 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. 22 ayar altının gramı 3848,89 TL alış ve 4075,92 TL satış seviyesinde bulunurken, 14 ayar altının gramı 2309,78 TL alış ve 3278,52 TL satış fiyatıyla işlemde. Gram bazında fiyatlarda genel olarak %0,26 ila %0,32 arasında artışlar kaydedildi.

Çeyrek altın 6898 TL alış ve 6994 TL satış fiyatıyla piyasada yer alıyor. Eski çeyrek altın ise 6754 TL’den alınırken 6879 TL’den satılıyor. Yarım altının alış fiyatı 13.796 TL, satış fiyatı ise 13.988 TL olarak belirlendi. Tam altın 27.507 TL alış ve 27.848 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Has altın 4232,26 TL’den alınırken, 4275,16 TL’den satılıyor. Ata altın ise 28.247 TL alış ve 28.596 TL satış fiyatıyla piyasada yer alıyor. Tüm altın türlerinde %0,30 civarında artışlar göze çarpıyor.