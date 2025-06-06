Bayram namazı sonrası yaşlılar sıraya geçti, gençler bayramlaştı. Bayramlaşma sonrası yaşlı ve gençler hep birlikte mezarlığa giderek dualar etti.

Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yamanlı Mahallesi'nde 2 asırlık gelenek bu yıl da bozulmadı. Bayram namazına gelen mahalle sakinleri, namazdan sonra caminin etrafında toplandı.

Yaşlılar sırasıyla yan yana geçti, gençler ise yaşlılarla bayramlaştı. Bayramlaşma merasimi bitince de, mahalle sakinleri hep birlikte mezarlığa giderek ecdatlarına dua etti.