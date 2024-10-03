Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Altıeylül Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen sağlıklı yaşam yürüyüşü ve sportif etkinlikler, Atatürk Parkı’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik, vatandaşların sağlıklı yaşam bilincini artırmayı hedefliyor.

Etkinlikte bir açıklama yapan Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Akan, "Bugün burada sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla bir araya geldik. Sporun ve hareketin, sağlığımız üzerindeki olumlu etkilerini herkesin görmesini istiyoruz. Gençlerimizden yaşlılarımıza kadar herkesin katılım gösterdiği bu etkinlikler, toplumsal dayanışmanın ve sağlıklı bir yaşamın önemini bir kez daha vurguluyor" dedi.

Etkinlik kapsamında yürüyüşün yanı sıra çeşitli spor aktiviteleri de düzenlendi. Katılımcılar, yoga, zumba ve çeşitli takım sporları ile keyifli anlar yaşadı. Altıeylül Sağlık Müdürlüğünün de destekleriyle gerçekleşen etkinlik, sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması açısından büyük önem taşıyor.

Akan, ayrıca "Bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz. Amacımız, daha sağlıklı bir toplum oluşturmak ve bireylerin spor yapma alışkanlıklarını geliştirmelerine yardımcı olmaktır" diye ekledi.

Etkinlik, katılımcıların yoğun ilgisiyle sona erdi ve herkes keyifli anılarla parkı terk etti.