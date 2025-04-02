Bloomberg Intelligence’ın kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone, kripto para piyasalarının bu yılki seyri hakkında yeni bir değerlendirme yaptı. Daha önce Bitcoin’in 10 bin dolara kadar düşeceğini öngören McGlone, bu kez tam tersi bir görüş belirtti.

McGlone, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarının küresel ekonomik düzeni değiştirdiğini vurgulayarak, ABD’nin II. Dünya Savaşı sonrası ticaret dengesini yeniden şekillendirdiğini ifade etti.

Trump’ın Kanada, Meksika, Çin ve Avrupa Birliği gibi eski ticaret ortaklarına uyguladığı yüksek gümrük tarifeleri, bu ülkelerin benzer önlemler almasına yol açtı.

Ünlü analist, bu durumun riskli varlıklar üzerinde yeni bir etki oluşturacağını ve özellikle kripto paraların büyük hareketler sergileyeceğini belirtti. McGlone, ayrıca altının yükselişini sürdürdüğünü ve 3 bin dolar seviyesinin artık destek konumuna geçtiğini söyledi.

U.Today'den edinilen bilgilere göre, McGlone, yılın başında Bitcoin’in 100 bin dolarlık zirvesinden büyük bir düşüş yaşayacağını ve 10 bin dolara kadar gerileyebileceğini öne sürmüştü. Ancak piyasadaki değişimle birlikte görüşünü revize etti.

Bunun yanı sıra, yatırımcıların spot Bitcoin ETF’lerinden çıkış yaparak altın destekli fonlara yöneldiğini de dile getirdi.

"ALTININ FİYATI İKİ KATINA ÇIKACAK"

Öte yandan, ünlü yatırımcı ve Rich Dad Poor Dad kitabının yazarı Robert Kiyosaki de yatırımcılarına seslendi.

Kiyosaki, gümüşün önümüzdeki dönemde büyük bir değer kazanacağını ve fiyatının bu yıl iki katına çıkarak 70 dolara ulaşabileceğini iddia etti. Önümüzdeki iki yıl içinde gümüşün tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını belirten Kiyosaki, altın, Bitcoin ve gümüşün elde tutulması gereken en iyi varlıklar olduğunu vurguladı.