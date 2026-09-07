OVP’de yer alan enflasyon tahminleri üzerinden yapılan hesaplamalarda, asgari ücrete yüzde 20 ile yüzde 30 arasında zam yapılabileceği senaryoları öne çıkıyor.

2026 yılı için net 28.075,50 TL olarak uygulanan asgari ücretin yüzde 20 artırılması durumunda yaklaşık 33.691 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Zam oranının yüzde 25 olması halinde ücret yaklaşık 35.094 TL’ye, yüzde 30’luk artışta ise 36.498 TL seviyesine çıkıyor.

Yeni OVP kapsamında 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklanırken, 2027 yılı enflasyon hedefi yüzde 21 olarak belirlendi. Asgari ücret artışında ise yalnızca enflasyon verileri değil; çalışanların geçim koşulları, işverenlerin maliyetleri ve ekonomik görünüm gibi birçok başlığın dikkate alınması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN ÜÇ ZAM SENARYOSU

Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında olduğu gibi doğrudan belirli bir enflasyon oranına göre artırılmıyor. Yeni ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapacağı görüşmeler sonucunda belirleniyor.

Mevcut 28.075,50 TL’lik net asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalara göre olası rakamlar şöyle:

Yüzde 20 zamda yaklaşık 33.690 TL

Yüzde 25 zamda yaklaşık 35.094 TL

Yüzde 30 zamda yaklaşık 36.498 TL

Geçmiş dönemlerde enflasyon hedefinin üzerine refah payı eklenerek artış yapılması, 2027 yılı için de benzer bir uygulamanın gündeme gelebileceği beklentisini güçlendiriyor. Yüzde 21’lik enflasyon hedefine ek bir refah payı verilmesi halinde zam oranının yüzde 30 seviyelerine yaklaşabileceği değerlendiriliyor.

2027’de geçerli olacak kesin asgari ücret ise aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından netleşecek. Yeni rakamın aralık ayının son haftasında kamuoyuna duyurulması ve 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Asgari ücret belirlenirken, bir önceki yılın gerçekleşen enflasyonu ile OVP'de yer alan yıl içi enflasyon hedefleri birlikte formüle ediliyor. Bu yöntem son iki yılda şu sonuçları verdi:

2025 asgari ücreti, yüzde 44,38'lik 2024 enflasyonu ve o dönem açıklanan yüzde 21'lik 2025 enflasyon tahmini harmanlanarak yüzde 30 oranında zam yapıldı ve net ücret 22.104 TL oldu.

2026 asgari ücreti ise 2025 yılındaki yüzde 30,89'luk gerçekleşen enflasyon ve yüzde 16'lık 2026 tahmini değerlendirilerek yüzde 27,01 oranında zam uygulandı. Bunun sonucunda net asgari ücret 28.075,50 TL, brüt asgari ücret ise 33.030 TL olarak belirlendi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2027 yılında geçerli olacak rakamı belirlemek üzere aralık ayında mesaiye başlayacak. Karar sürecinde sadece OVP hedefleri değil, eylül-aralık döneminde açıklanacak aylık enflasyon verileri de büyük rol oynayacak. Görüşmelerin ardından yeni tutarın aralık ayının son haftasında kamuoyuna duyurulması ve 1 Ocak 2027 tarihi itibarıyla resmen yürürlüğe girmesi bekleniyor.