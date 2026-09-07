Bursa’nın dünyaca ünlü siyah incirinin tanıtıldığı festivalde gösteriler ve konserler düzenlenirken, üreticilerin emeği de incir yarışmasıyla ödüllendirildi. Siyah incir üreticisinin desteklenmesi çağrısı yapan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, üreticilerin sorunlarına dikkat çekerek "Önemli olan çiftçiyi topraktan, tarımdan kopartmamak" mesajını verdi.

Bursa’nın tarımsal değerlerinden siyah incirin geleceğe taşınması ve üreticilerin emeğinin desteklenmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte, kent protokolü ve vatandaşlar bir araya geldi. Festivale Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın yanı sıra İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, YENİ Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

"Önemli olan çiftçiyi topraktan, tarımdan kopartmamak"

Festivalde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, siyah incir üreticilerinin bu yıl yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, ürünün beklenen değeri bulamadığını söyledi. "Osmangazi Siyah İncir Festivali" ile siyah incirin tanıtımına ve pazarlanmasına katkı sağlamak istediklerine işaret eden Başkan Erkan Aydın, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Siyah incir maalesef bu sene beklenen fiyatı bulamadı. Maliyetleri yüzde 100 arttı, geliri geçen seneye göre neredeyse yüzde 100 azaldı. Çiftçinin karnını yarmışlar, Allah bir dahaki seneye bereket versin demiş. Önemli olan çiftçiyi topraktan, tarımdan kopartmamak. Tabii ki bunun çözümünde yerel destek çok önemlidir ama genel destek ve genel planlamayla olacak iştir. Siyah incir, Bursa’da hatta Türkiye’de sadece şu coğrafyadaki 26 köyde yetişiyor. Havası, iklimi, denizden gelen rüzgarı, Allah öyle bir bereket vermiş ki sadece bu bölgede yetişiyor. Kraliçe inciri olarak bilinir ama bu fiyatlarla para kazandırmıyor. O yüzden üreticinin desteklenmesi gerekiyor. Biz de bu festivallerle hem tanıtımına, hem pazarlanmasına hem de üreticinin hassas zamanı birazcık stresini atıp, önümüzdeki yıla hazırlanması amacını güdüyoruz ve vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Derdimiz bir tane; Osmangazi’mize, ova köyleriyle, dağ köyleriyle, merkeziyle Bursa’mıza iyi hizmet edebilmek, vatandaşlarımızın yüzlerini güldürebilmek. İncir de tarım üretimi de en önemli parçalarından birisi. İnşallah daha bereketli, fiyatın daha güzel olduğu diğer festivallerde buluşmak üzere."

Siyah incir için tek ses

Çiftçilerin yanında olunması gerektiğini vurgulayan İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ise, "Çiftçiler en son bize şunu söyledi, çok üzgünüm, çalışarak batıyoruz dedi. Mutlaka çiftçi, üretici, köylü desteklenmelidir. Bu güzel organizasyonun sahibi Erkan Aydın başkan başta olmak üzere Osmangazi Belediye’mize, muhtarlıklarımıza çok teşekkür ediyorum. Daha bereketli, daha güzel, daha çok üretilen yıllarda buluşmak temennisiyle" diye konuştu.

İncir yetiştiriciliğinde yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de, ortak akıl vurgusu yaparak "İncirler dalda kalmasın, incirler hak ettiği emeğin karşılığını alsın. Umarım ki bunlar yüzde 60’ının ihracı yüzde 40’ının ülkede kaldığı bir ekonomik döngüye dönüşür. Emeklerine sağlık. En büyük teşekkürü sayın başkanımız Erkan Aydın’a ediyorum. İyi ki varsınız, iyi festivaller diliyorum" dedi.

Gündoğdu Mahallesi’nin incir üreticisi olduğunun altını çizen Gündoğdu Mahalle Muhtarı Savaş Özkan da yaptığı konuşmada, "7 yıldan beridir muhtarım, 7 yıldan beridir başkanlarıma diyorum ki İncir Festivali’ni Gündoğdu’da yapalım, sağ olsun Erkan Aydın başkanımız bizi kırmadı. Festivali bu sene Gündoğdu Mahallesi’nde yapmaya karar verdiler. Tüm belediye çalışanlarına, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İncirimiz bu sene para yapmadı, köyümüzün geçim kaynağı yüzde 70 siyah incir ama yine de bereket versin diyoruz çünkü biz bunu toplamak zorundayız, bizim geçim kaynağımız bu. Bundan sonraki yıllarda inşallah daha güzel olacak" açıklamalarında bulundu.

En güzel siyah incirler seçildi

Festival kapsamında Bursa siyah incirinin kalitesini ve üreticilerin emeğini ön plana çıkarmak amacıyla incir yarışması düzenlendi. Üreticilerin özenle yetiştirdiği siyah incirlerin jüri tarafından değerlendirildiği yarışmada dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince takdim edildi. Yarışmanın birincisi olan Erkan Alan, ödülünü Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın elinden aldı. Başkan Aydın, "Birinci, ikinci, üçüncünün hepsinde gençlerin, gelecek neslin emeği var. Ağaç yaş iken eğilir, şimdiden ne zor şartlar altında üretildiği gören gençlerimiz, bu nimete sahip çıkacak inşallah" ifadeleriyle Alan’ı tebrik etti.

Prof. Dr. Saruhan incir yetiştiriciliği hakkında bilgiler verdi

"Osmangazi Siyah İncir Festivali" kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. İslam Saruhan, üreticilere incir yetiştiriciliğine yönelik olarak önemli noktalara değindiği bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Saruhan, incir yetiştiriciliğinde yaşanılabilecek sorunlara parantez açarak, akademik açıdan çözüm önerilerinde bulundu. Bursa’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti paylaşan Prof. Dr. Saruhan, şunları kaydetti:

"Bursa’ya Siyah İncir Festivali’ne davet edildiğim için çok teşekkür ederim. Yarışmayı gördüm, çok güzel incirler var. İncirleri seçmekte zorlanıyorum, bence hepsi birinci. Tabii böyle festival ile bu işin şenlendirilmesi çok güzel. Bazı sorunlar olabilir ama festivaller, iyi günde de kötü günde de yapılmalı. Dolayısıyla Bursa siyah incirini yakından görüp test ettim. Çiftçilerimiz getirdiği incirlerin hepsi birbirinden güzel, kaliteli ürünler. Beni buraya incirin sorunlarıyla dertlenen ve incirlerin sorunlarına çözüm arayarak davet eden Erkan Aydın başkanımıza çok teşekkür ediyorum."



Başkan Erkan Aydın vatandaşlara incir dağıttı

Gün boyu devam eden festivalde renkli anlar yaşandı. Festival alanına gelen çocuklar, kendileri için hazırlanan oyun parkurlarında doyasıya eğlenirken, aileleri de onların neşesine ortak oldu. Program kapsamında sahne alan Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Temiz Orkestra, seslendirdiği şarkılarla vatandaşlara müzik dolu bir program sundu. Halayların çekildiği festival alanında Bursalılar, şarkılara eşlik ederek eğlencenin tadını çıkardı. Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, sergilediği performansla izleyenlerden alkış aldı.

Öte yandan, festival alanını gezen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatandaşlarla sohbet ederek Bursa’nın eşsiz lezzeti siyah inciri vatandaşlara kendi elleriyle dağıttı. Vatandaşlar ise Başkan Aydın’a yoğun ilgi göstererek festival anısını birlikte fotoğraf çektirerek ölümsüzleştirdi.

Festival coşkusu Özge Öztimur’un şarkılarıyla taçlandı

"Osmangazi Siyah İncir Festivali", Özge Öztimur konseriyle coşkuyu zirveye taşıdı. Festival alanını dolduran vatandaşlar, Özge Öztimur’un seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar eşliğinde keyifli ve eğlenceli anlar yaşadı. Konser sonunda Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sanatçıya günün anısına çiçek takdiminde bulundu.