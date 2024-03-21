ABD Merkez Bankası Fed, faiz kararını dün akşam açıkladı. Bankanın Mart ayındaki toplantısında faiz oranları değiştirmeyerek yüzde 5,25 ile 5,5 arasında bırakıldı.Fed, Mart 2022'den bu yana 11 kez faiz artırımı yaptı ancak bu üst üste beşinci duraklaması oldu.

Yaşanılan buu gelişmeler sonrasında ise altın kritik seviyeyi geçerek yeni rekorunu kırdı. Ons altın fiyatı 2.224 doların üzerini test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Gram altın 2500'e doğru ilerliyor

Yurtiçi piyasalarda altının fiyatlarında son durum şu şekilde;

Gram altın: 2.301,29

Çeyrek altın:4.228,00

Yarım altın:8.305,00

Cumhuriyet altını: 16.888,00