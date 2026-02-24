Casper tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, 12.6 inç OLED ekrana sahip Casper PAD H10 Pen ve Casper PAD H10 Pro modelleri gün boyu mobil kullanım ve üretkenlik için tasarlandı. Nirvana S100 modeli ise alüminyum tasarımı ve yapay zeka destekli işlemci mimarisiyle yoğun iş akışlarına yönelik özellikler sunuyor.

OLED ekranlı tablet modelleri

Markanın tablet ürünlerini bir araya getiren Casper PAD çatısı altında sunulan H10 Pen ve H10 Pro modelleri, 12,6 inç OLED ekranla geliyor. Cihazlarda derin siyahlar, yüksek kontrast ve canlı renkler sunan ekran teknolojisi yer alıyor. Tabletlerin film izleme, kalemle çizim yapma ve fark oluşturacak projelerde kullanım için geliştirildiği belirtildi.

Nirvana S100’de yapay zeka ve güvenlik özellikleri

Nirvana S100 modeli 16 inç ekran ve 300 NIT parlaklık değerine sahip. Cihazda Microsoft Copilot tuşu ile akıllı asistana erişim sağlanırken, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu ile güvenlik özelliği sunuluyor. Üç aşamalı klavye aydınlatması farklı kullanım ortamlarına uyum sağlıyor.

Alüminyum kasaya sahip modelde hairline yüzey tasarımı bulunuyor. Nirvana S100’ün hem günlük kullanım hem de iş süreçleri için geliştirildiği ifade edildi.

Kaynak: İHA