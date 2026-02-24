Bursa Emniyet Müdürlüğü'nce il genelinde uyuşturucu madde satışının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.D. isimli şahsın araç ve ikametinde arama gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen aramalarda; 335,31 gram metamfetamin maddesi, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.D., "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçu kapsamında gerekli tahkikatın yürütülmesi amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

