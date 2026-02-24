MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, yapılan protokole ilişkin yaptığı açıklamada, üniversiteler arası akademik iş birliklerinin önemine dikkat çekti. Bentli, imzalanan protokolün her iki üniversite ve şehir adına hayırlı olmasını temenni ederek, sürece katkı sunan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş’a teşekkür etti. İmzalanan protokol ile iki üniversite arasında bilimsel araştırma projelerinde ortak çalışmalar yürütülmesi ve akademik iş birliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA