SUBÜ, ‘Altın Flama 2025-1. Ulusal Turizm Rehberliği Lisans Öğrencileri Yarışması’ finaline ev sahipliği yaptı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ev sahipliğinde düzenlenen ‘Altın Flama 2025 - 1. Ulusal Turizm Rehberliği Lisans Öğrencileri Yarışması’, Turizm Fakültesi Konferans Salonu’ndaki finalle sona erdi. Türkiye’nin dört bir yanından üniversite öğrencilerinin bilgi ve yeteneklerini sergilediği yarışma, turizm rehberliği alanında bir ilk olma özelliği taşıdı. Yarışmanın ilerleyen yıllarda geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, bu tür ulusal organizasyonların öğrencilerin mesleki gelişimi açısından büyük önem taşıdığını kaydetti ve SUBÜ olarak benzer etkinlikleri desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Turist Rehberleri Odaları Birliği (TUREB) Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Tanrıdağlı ise birlik olarak destekçileri oldukları yarışmanın bu alanda eğitim gören gençlerde farkındalık oluşturduğunu ve ‘Turizm Rehberliği’ mesleğinin geleceğine ışık tutuğunu belirtti.

"Katılımcılar ağ kurma, deneyim paylaşma ve yeni fikirler üretme imkanı elde etti"

Altın Flama 2025’in yarışma olmanın ötesine geçerek turizm rehberi adayı gençlere profesyonel alanda kendilerini ifade etmek fırsatı sunduğunu kaydeden SUBÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık, "Ayrıca katılımcılar ağ kurma, deneyim paylaşma ve yeni fikirler üretme imkanı elde etti. Yarışmanın başarısında emeği geçen akademik ve idari personele, jüri üyelerine ve tüm öğrencilere teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin" dedi.