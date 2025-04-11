Bu merkezin ilk faaliyetlerinden biri olan Halk Bilimi Çalıştayı’nın ardından, şimdi de 2. Uluslararası Şehir Araştırmaları Sempozyumu için hazırlıklara başlanmış bulunuyor. Belediye Başkanı Alper Taban, sempozyumla ilgili olarak yaptığı açıklamada, İnegöl’ün bölgesinde rol model olma pozisyonunda bir şehir olduğunu ve bu sempozyumun, şehrin saklı kalmış değerlerini gün yüzüne çıkarmayı amaçladığını belirtti. Taban, "İnegöl’ü kıymetli bir hazine olarak görüyorum ve bu hazinenin unutulmaya yüz tutmuş yönlerini tekrar keşfetmek istiyoruz" dedi.

Taban, sempozyumun yerel üniversitelerle iş birliği içinde yapılacağını vurguladı ve bu süreçte üniversitelerin akademik katkılarının büyük önem taşıdığına dikkat çekti. 9-11 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek sempozyumun, İnegöl’ün tarihsel gelişimi, kültürel mirası, tarımı, mobilya sektörü, turizm ve markalaşma gibi pek çok farklı konuda derinlemesine analizler yapılmasına olanak sağlayacağını söyledi.

Sempozyumda ele alınacak konular arasında tarih, coğrafya, göç, çok kültürlülük, eğitim bilimi, edebi miras, tarım ve hayvancılık, turizm ve markalama, spor etkinlikleri, halk mimarisi, kadın ve aile hayatı gibi geniş bir yelpazede başlıklar bulunuyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanının 2025’i Aile Yılı ilan etmesi vesilesiyle aile ve kadın temaları da sempozyumda tartışılacak. Başkan Taban, sempozyumun yerel ve ulusal düzeyde önemli kazanımlar sağlayacağına inandığını belirtti.

İnegöl’ün gelişimine katkı sağlamak amacıyla yapılacak olan sempozyumda, yerli ve yabancı akademisyenler, araştırmacılar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve konuya ilgi duyan herkesin katılımına açık olacak. Katılımcılar, İnegöl’ü farklı açılardan ele alarak şehrin unutulmuş değerlerini öğrenme fırsatı bulacaklar. Taban, sempozyumun organizasyonunda görev alan herkese teşekkür etti ve bu çalışmanın akademik dünyadan gelen katkılarla daha da zenginleşeceğini belirtti.

Sempozyumun önemli tarihleri ise şöyle sıralandı: Özet gönderimi için son tarih 15 Ağustos 2025, kabul edilen bildirilerin ilanı 1 Eylül 2025, sempozyum programının ilanı 1 Ekim 2025, tam metin gönderme tarihi ise 30 Ekim 2025 olarak belirlendi. Sempozyumla ilgili daha fazla bilgiye sempozyumun resmi web sitesi ve belirtilen e-posta adresi üzerinden ulaşılabilir.

Kaymakam Eren Arslan da basın toplantısında yaptığı konuşmada, İnegöl’ün tarihi ve coğrafi değerlerinin büyük bir miras oluşturduğunu ve bu mirasın geleceğe taşınması için akademik dünyanın katkılarının çok önemli olduğunu vurguladı. Arslan, "Elde edeceğimiz bilgi birikimi ile İnegöl’ü ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi bir şehir haline getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.