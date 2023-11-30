Altın fiyatları, son günlerde hızla yükselerek altı aylık zirveye ulaştı. Ons altın, İsrail ile Filistin arasındaki savaşın etkisiyle jeopolitik risklerin artmasıyla sert bir yükseliş göstermişti. Ancak, ilerleyen günlerde savaşın daha fazla yayılmayacağına dair beklentilerle birlikte altın fiyatlarında düşüş yaşanmıştı.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş, Federal Reserve'in toplantı tutanaklarının yayımlanmasının ve makro veri setinin bu yönde olumlu sinyaller vermesinin, ons altındaki yükselişin devam etmesine katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, düşen tahvil getirileri ve dolar endeksindeki üç haftalık düşüşün de altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

2000 TL direncine doğru bir yükseliş beklentisi var

Gram altın için gün içi işlemlerde 1895 TL seviyesinin destek olarak çalıştığını dile getiren Yavaş, bu seviye üzerindeki toparlanma hareketlerinde 1905 TL direncinin hedeflenebileceğini belirtti. Ayrıca, 1905 TL üzerindeki fiyat oluşumlarında 2000 TL direncine doğru bir yükseliş beklentisi olduğunu paylaştı.

Altın fiyatlarının daha da yükselebilmesi için Federal Reserve'in faiz indirimlerine yönelik beklentilerin devam etmesi ve dolardaki artışın gerçekleşmesi gerektiğini vurgulayan Yavaş, teknik seviyelerin gözetilerek altında alımların yapılabileceği görüşünde.

Borsa'da yön ne olacak?

Borsa tarafında ise belirsizliklerin etkili olduğu ve haber akışlarının likidite üzerindeki etkisini gösteren Yavaş, vergi haberiyle birlikte Borsa İstanbul'da yatay bir seyir izlendiğini ifade etti. Endekste kalıcılık sağlanması durumunda 8500 direncinin hedeflenebileceğini düşünen uzman, 2023 yılının sonlarına doğru ise 8500 puanın üzerinde hatta 9000'e yaklaşan bir Borsa İstanbul'un beklenebileceğini öngördü.