Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşaklarında gerçekleştirilen yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametindeki sağ şerit, trafiğe kapatılarak ulaşım 2 şeritten sağlanacak. Denizli-Çardak yolunun 20-23. kilometrelerinde Kaklık Alt Geçidi inşaatı nedeniyle, ulaşım kontrollü olarak yan yollar aracılığıyla sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 48-52. kilometrelerindeki üstyapı yenileme ve yapım çalışmaları sebebiyle, Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede, ulaşım Ankara-Kahramankazan istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak devam ediyor.

Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometrelerinde gerçekleştirilen patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle, 09.00-17.00 saatleri arasında ulaşım kontrollü bir şekilde sürdürülüyor.

Pınarbaşı-Gürün yolunun 12-18 ve 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla, ulaşım bölünmüş yolün bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Ünye-Fatsa yolunun 34-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle, ulaşım bölünmüş yolün bir kısmından iki yönlü olarak sağlanıyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Sürücüler bu bölgede servis yoluna yönlendiriliyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 14-16. kilometrelerinde yapılan yapım çalışmaları kapsamında sağ şerit trafiğe kapatıldı ve ulaşım sol şeritten gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.

Erzurum-Aşkale ayrımı-İspir yolunun 27-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle, ulaşım kontrollü bir şekilde sürdürülüyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Çerkezköy-Kınalı kavşakları İstanbul istikametinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 19.00-06.00 saatleri arasında şerit kapatma uygulanacak.