2025’in son çeyreğinde altın fiyatlarında güçlü yükseliş beklendiğini açıklayan DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, ons altının 3 bin 550-3 bin 800 dolar bandına, gram altının ise 4 bin 800-5 bin 200 TL seviyelerine yönelmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Bugün itibarıyla ons altın 3 bin 380 dolar, dolar/TL kuru 41 liranın üzerinde, gram altın ise 4 bin 470 TL seviyesinde işlem görüyor. DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, altının artık sadece bir emtia değil, küresel ekonominin pusulası haline geldiğini vurgulayarak, "Altın piyasası belirsizliklerden beslenirken yatırımcıya en güvenilir limanı sunmaya devam ediyor. Ben, altının sadece fiyat hareketleriyle değil, toplumsal güven algısıyla da şekillendiğine inanıyorum. Bugün yaşanan gelişmeler, son çeyrek için güçlü bir yükseliş zeminini işaret ediyor" dedi.

Kitiş, son çeyrekte altının yükselişini besleyen ana faktörleri, "Ekonomi ve FED politikaları; Faiz indirim beklentileri, ABD tahvil faizleri ve dolar endeksi. Jeopolitik riskler: Ukrayna-Rusya savaşı, Ortadoğu’da İsrail gerilimi, ABD ara seçim atmosferi, Çin-ABD ticaret gerginliği ve enerji fiyatlarındaki oynaklık. Uluslararası finans kuruluşlarının projeksiyonları: Goldman Sachs, J.P. Morgan ve RBC gibi kurumlar yıl sonu için 3 bin 600-3 bin 800 USD bandını işaret ederken, daha kötümser senaryolarda 4 bin USD’nin üzeri de mümkün görülüyor. Merkez bankalarının alımları ve de-dolarizasyon süreci: Rezervlerde altının ağırlığının artması, fiyatlara doğrudan destek veriyor. Türkiye özelinde: Dolar/TL’de 42-45 bandına yöneliş, gram altının ons bazlı yükselişe ek olarak TL’de de güçlü artış göstermesine yol açacaktır. Ayrıca Halkın altına yönelimi gram fiyatları yukarı taşır. Astrolojik etkiler: Ekim sonunda Boğa Dolunayı ve Kasım’daki Akrep-Boğa tutulmaları, altının yükseliş ivmesini hızlandırabilecek göksel etkilere işaret ediyor. Bu unsurlar birlikte değerlendirildiğinde tablo nettir" diye sıraladı.

FED’in faiz indirim sinyalleri, zayıflayan dolar ve jeopolitik risklerin altını cazip hale getirdiğini söyleyen Kitiş, "FED’in faiz indirim sinyalleri ve zayıflayan dolar, altını yatırımcılar için cazip hale getirirken; jeopolitik gerilimler ve seçim belirsizlikleri güvenli liman talebini artırmakta ve Merkez bankalarının rekor seviyedeki alımları fiyatlara kurumsal destek sağlamaktadır. Türkiye özelinde ise döviz kurundaki yükseliş, gram altını ons’tan bağımsız olarak yukarı taşımaktadır. Tüm bu ekonomik, siyasi ve psikolojik faktörlere gökyüzü hareketleri de eşlik ederek, son çeyrekte altının yükselişini güçlendiren çok katmanlı bir zemin hazırlamaktadır. Tüm bu unsurları bir arada değerlendirdiğimizde, 2025’in son çeyreğinde ons altının 3 bin 550-3 bin 800 USD bandına, gram altının ise 4 bin 800-5 bin 200 TL seviyelerine yönelmesini bekliyorum. Daha iyimser senaryoda ons 4 bin USD’nin, gram altın ise 5 bin 500 TL’nin üzerine çıkabilir. Sonuç olarak; altın yılın son çeyreğini güçlü kapatmaya hazırlanıyor ve yatırımcısına güvenli liman olmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.