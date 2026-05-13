Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hayatını kaybeden 4 Eylül Mahallesi Muhtarı İsmail Kıranlı son yolculuğuna uğurlandı.

İlçenin nüfus olarak en büyük mahallesi olan 4 Eylül Mahallesinde 4 dönemdir muhtarlık görevini yürüten ve bir süredir tedavi gören İsmail Kıranlı, vefat etti. Muhtar Kıranlı'nın vefatı ilçe ve mahallede büyük üzüntüye neden olurken cenazesi öğlen namazına müteakip Osmanlı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, cenazeye katılarak, merhum İsmail Kıranlı'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.