Gölcük'te inşa edilecek 'Çok Amaçlı Kapalı Spor Kompleksi ve 5 Kulvarlı Kapalı Yüzme Havuzu' projesinin açık ihalesi yapıldı.

Gölcük Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak spor yatırımı için düzenlenen ihaleye 10 firma teklif sundu. İhale komisyonunun yapacağı detaylı değerlendirmenin ardından sözleşme imzalanacak ve yer teslimiyle birlikte tesisin inşası 450 gün içinde tamamlanacak.

Düzağaç Mahallesi'nde, 17 Ağustos Kapalı Spor Salonu'nun karşısındaki 12 bin 500 metrekarelik arazide yükselecek olan proje, toplam 5 bin 400 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olacak. Aynı anda birden fazla branşta spor yapılmasına imkan tanıyacak komplekste; iki adet basketbol ve voleybol sahası, 1140 metrekarelik antrenman alanı, toplantı salonu ve açık otopark yer alacak. Proje kapsamında ayrıca, spor salonundan bağımsız olarak modern teknolojiyle donatılmış 5 kulvarlı yarı olimpik kapalı yüzme havuzu inşa edilecek.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 'Geleceğin sporcularını yetiştirecek ve güçlü bir spor altyapısına kavuşmamızı sağlayacak dev spor yatırımının ilçemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.