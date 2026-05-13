Dilovası'nda vatandaşların afetlere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen 'Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi' tamamlandı.

Dilovası Belediyesi ev sahipliğinde; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliğiyle hayata geçirilen programın ikinci gününde vatandaşlara yangın ve ilk yardım eğitimleri verildi.

Eğitimlerde, yangın anında doğru müdahale yöntemleri ve söndürme ekipmanlarının etkin kullanımı uygulamalı olarak gösterildi. Temel ilk yardım kapsamında ise yaralanmalarda ilk müdahale ve hayat kurtarıcı uygulamalar hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Eğitimlerle muhtemel risklere karşı hazırlıklı bireyler yetiştirilmesi ve toplum temelli afet farkındalığının güçlendirilmesi hedeflendi.

'Afetlere hazırlık ortak sorumluluğumuzdur'

Programa katılan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, afetlere hazırlığın yalnızca kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Ömeroğlu, '2016 yılında başlatılan proje kapsamında bugüne kadar 10 ilçede, 103 mahallede toplam 2 bin 313 mahalle gönüllüsüne eğitim verildi. Projenin 11. ilçe uygulamasının Dilovası'nda gerçekleştiriliyor olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve her bir vatandaşımız bu sürecin asli paydaşıdır' ifadelerini kullandı.