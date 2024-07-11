Balıkesir’in Edremit Belediyesi ilçenin turistik Altınoluk Mahallesi’nin simgelerinden bir süredir atıl durumda olan Çınaraltı Çay Bahçesi’ni yeniden halkın hizmetine sunuyor.

Altınoluk’un simgelerinden biri olan tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi, uzun süren atıl durumunun ardından Edremit Belediyesi tarafından yenilenerek tekrar hizmete sunuluyor.

Çınaraltı Çay Bahçesi, Edremit Belediyesi’nin ilgili birimlerin titiz çalışmalarıyla yeniden hayata geçirildi. Nostaljik dokusunu koruyan yapı, yenileme çalışmaları sonucunda modern bir görünüme kavuştu.

Yenilenen yüzüyle ve eski tadını koruyarak, mahalle sakinlerinin ve ziyaretçilerin keyifli anlar yaşayacağı bir mekân haline getirilen Çınaraltı Çay Bahçesi, Edremit Belediyesi işletmesi olarak 12 Temmuz Cuma günü saat 19.30’da düzenlenecek olan açılış töreni ile birlikte kapılarını yeniden halka açacak.

Edremit Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci, ilgili daire müdürleri ile birlikte tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi’nde nostaljik yapısını bozmadan gerçekleştirilen yenileme çalışmalarını inceleyip son kontrollerini yaptı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, açılış törenine tüm vatandaşları davet etti. Belediyelerin asli görevlerinin yanında kentin önemli simgelerine sahip çıkmak gibi görevleri de olduğunu kaydetti, “Altınoluk’un simgelerinden Çınaraltı Çay Bahçesi’ni belediyemiz işletmesinde yeniden faaliyete geçiriyoruz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.