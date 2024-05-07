Yalova’nın Altınova İlçesinde Hıdrellez Bayramı coşkuluyla kutlandı.

Baharın müjdeleyicisi, birlik, beraberlik ve kardeşlik sembolü olan Hıdırellez, Altınova Merkez, Kaytazdere ve Subaşı Beldelerinde coşkulu bir şekilde kutlandı. Altınova Bal-Göç Derneği tarafından Altınova Cumhuriyet Parkında düzenlenen Hıdrellez kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca ve eşi Ömer Fazlaca, Altınova Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Aydın, dernek yöneticileri ve üyeleri ile vatandaşların katıldığı kutlama büyük bir coşkuyla kutlandı.

Kaytazdere’de ateş yakıldı

Kaytazdere’de Hıdırellez ateşini CHP Yalova İl Başkanı Erdem Doğancı, CHP Altınova İlçe Başkanı Cemalettin Kılıç, Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, Kaytazdere Belediye Başkanı Doğan Çitil, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay ile birlikte yaktı.

Programda belediye başkanlarının hep birlikte vatandaşlarla halay çekti.

Subaşı bir başkaydı

Hıdrellez kutlamaların en renkli görüntülerine ise Subaşı Beldesi sahne oldu. Etkinliğe katılan vatandaşlar gül ağacına dilekler bıraktı, ateşten atladı ve dualar etti. Yalova Valiliği, Subaşı Belediyesi, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Subaşı Sözlü Tarih Çalışma Grubu tarafından düzenlenen etkinliğe yoğun katılım sağlandı.

Etkinliğe Vali Dr. Hülya Kaya, Altınova Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, Kaytazdere Belediye Başkanı Doğan Çitil, Subaşı Sözlü Tarih Çalışma Grubu Temsilcisi Zeki Gürsu, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Dilekler tutuldu

Alanda bulunan 7 farklı ateşin üstünde 7 kez atlayan vatandaşlar, dileklerini dilediler. Yöresel kıyafetler giyen çocuklar ise Hıdırellez ve bahar ruhunu alana yansıttılar. Çalınan müzikler eşliğinde doyasıya eğlenen vatandaşlar, birlik ve beraberliğin daim olması dileklerinde de bulundular.