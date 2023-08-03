Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde faaliyet gösteren fırınlarında denetim yaptı.

Zabıta ekipleri, unlu mamul üretimi yapan imalathanelere yönelik denetimler gerçekleştirerek hijyen ve gramaj kontrolü yaptı. Unlu mamullerin üretim şartlarının sağlık standartlarına uygun olması konusunda denetimler gerçekleştirdiklerini ifade eden Altınova Belediyesi Zabıta Amiri İlker Gülbahar, en temel tüketim ihtiyacı olan unlu mamullerin hijyenik şartlarda üretilip halka ulaştırılması konusunda işletmelerin azami hassasiyet göstermesi gerektiğini hatırlattı.

Yapılan denetimlerde ekmek fabrikaları ve fırınlarda eksiklikleri tespit edilen işletmelere eksikliklerinin giderilmesi için süre tanıyan Zabıta Amirliği ekipleri, eksikliklerini gidermeyerek sağlık kurallarını ihlal eden işletmelere yasal işlemlerin uygulanacağı bildirdi.

İnsan sağlığının her şeyin üzerinde olduğunu dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Halk sağlığı bizim için en öncelikli konuların başında gelmektedir. Bunun dışında vatandaşlarımızın tüketici hakları da son derece titiz bir şekilde kontrol edilmektedir. Vatandaşlarımızın menfaatlerine olan bu tür uygulamalarımız devam edecektir" dedi.