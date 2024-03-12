Yalova Altınova Belediyesi, belediye hizmet binası arkasındaki caddeye üzerine Elektrikli Araç Şarj İstasyonu kurdu.

Altınova Belediyesi Encümeninin 13 Aralık 2023 tarih ve 211 kararıyla, belediye hizmet binası arkasındaki caddeye üzerine Elektrikli Araç Şarj İstasyonu kurdu. Konuyla ilgili bilgi veren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan önemli bir ihtiyaca çözüm ürettik. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.

"Gelişmeleri takip ediyoruz"

Başkan Oral, “Teknoloji ilerledikçe hayatımızı kolaylaştıracak yeniliklerle tanışıyoruz. Teknoloji alanındaki gelişmeleri takip etmek ve sürekli değişen hayata hazır olmak gerekiyor. Son dönemlerde elektrikli araçlarda ciddi bir artış görüyoruz. Bu çerçevede ilçemize elektrik şarj istasyonu kurduk. İyi günlerde kullanılması ve çevre dostu elektrikli araçların sayısının her geçen gün artmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.