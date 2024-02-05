Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce finanse edilen “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi” çerçevesinde Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde fidan dağıtım etkinliği yapıldı.

Kiraz üretiminin yaygınlaştırılması projesi ile Tekirdağ’ın coğrafi işaretli ürünlerinden daha çok sanayiye yönelik olan yerel çeşit Şarköy Altıparmak Kirazı yüzde 75 bakanlık desteği, yüzde 25 çiftçi katkılı olarak 7 mahallede 55 çiftçilere 69 dekarlık bahçe tesis edilmek üzere 1800 adet fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Proje ile ilgili ilk olarak 2023 yılında Şarköy ilçesinde 1000 adet mahlep anacı üzerine aşılanan yerel çeşit Altıparmak Kirazıyla 33 dekar alanda, 500 adet sofralık olan farklı çeşitlerle 19 dekar bahçe tesisi yapılmıştı. Projenin ikinci yılında 1800 adet Altıparmak kiraz fidanı ile 69 dekarlık yeni kiraz bahçesi tesisi kurulmasıyla, proje çerçevesinde bugüne kadar 121 da alanda kiraz bahçesi yapılmış olacak.

Fidan dağıtım törenine Şarköy Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve ilçe müdürlüğü teknik personeli ve üreticiler katıldı.