Gölpazarı Belediyesi tarafından ilçe genelinde biten altyapı çalışmaları sonrası üst yapı çalışmalarına da başladı.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinden geçtiğimiz ay tamamlanan altyapı çalışmaları sonrası üst yapı çalışmalarına da başladı. Ekipleri cadde ve sokaklarda altyapı çalışmaları sırasında bozulan yollara asfaltlama çalışması yaparken, bozulan kaldırımlarda da düzenleme çalışması yaptılar. Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, konu hakkında, "Dün itibari ile ilçemiz cadde ve sokaklarında altyapı arıza gibi nedenlerden dolayı bozulan yollarımızın bakım onarım çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Anlayış ve hoşgörünüz için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.