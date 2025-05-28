Kaza 15 Mayıs saat 11.00 sıralarında Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan Orhaniye Mahallesi Muhtarı Veli Çetin (60) yönetimindeki 16 ATJ 460 plakalı motosiklet, Cadde üzerinden Gürbüz sokağa dönüş yapmakta olan Ferhat A.(32) yönetimindeki 16 AKY 239 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen Muhtar ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren Muhtar yoğun bakıma alındı.

Muhtar yapılan tüm müdahalelere rağmen 14 gün sonra bugün hayatını kaybetti.